Магия поэзии Николая Лабутина

С Николаем Викторовичем сначала мы познакомились заочно: в редакцию пришла его родственница и принесла сборник Восхождение к себе». Вкратце рассказала об авторе: до окончания школы № 1 жил в Шумерле, потом учился в Горьком, в медицинском. Всю жил прослужил врачом-кардиологом в Воронежской области. По профессии — врач, а по призванию — поэт, натура творческая. «Почитайте, — сказала она. — Если есть возможность, познакомьте с ним шумерлинцев». И оставила номер телефона автора.

Журналистский водоворот дел не сразу позволил взять книгу в руки, но когда я открыла ее, то не смогла оторваться. Окунув¬шись с головой в магическую красоту слова и поэтический водоворот мыслей Николая Лабутина, я будто вместе с ним прошла его «восхождение к себе». И чем дальше происходило моё углубление в чтение, тем больше я убеждалась, что с этим автором обязательно нужно познакомить читателей газеты. И пусть он давно не живет в нашем городе, шумерлинцы имеют право знать своих героев.

В том, что малая родина оказала на творческое становление Н.В. Лабутина огромное влияние, я не сомневалась. За¬бегая вперед, скажу, что и сам герой под¬твердил это при дальнейшем нашем обще¬нии как по телефону, так и в переписке.

Родился Николай Лабутин в 1948 году в нижегородской Княжихе. Отца, признаётся, не знал. Эту боль он пронес через всю жизнь, время от времени обращаясь в сво¬ем творчестве к теме безотцовщины. Он с полным правом относит себя к послевоенному поколению и осознанно много пишет о войне, пишет так, будто сам был на полях сражений:

«Я был последним. Их глаза Я закрывал рукой уставшей.

…потом я стану просто павший,

Гэройски павший За.,

За.,

За.».

В Шумерлю Николай переехал с мамой в самом раннем возрасте. Помнит, как ходил в детский сад. Мама работала мастером на кирпичном заводе. А жили они в двухэтажном домике по ул. Ленина, что напротив стадиона. Теперь это полуразрушенное, но всё же симпатичное строение носит статус объекта культурного наследия.

В 1954-ом Николай пошёл в первый класс, в первую школу. Первой учительницей была Елизавета Ивановна Сутормина. Затем по каким-то семейным обстоятельствам мама увезла его на Охотское море, в посёлок Речной, что близ Магадана. Теперь он благодарен судьбе, что побывал на этом «удивительном краешке земли». Те детские воспоминания не могли не наложить отпечаток на его творчество и отразились в повестях «Жизнь — река…» и «Записки из казённого дома».

В пятом классе они с мамой вернулись в Шумерлю. Примерно с этого возраста началась любовь Николая к чтению и робкие попытки сочинительства. А читал он запоем, «всё, что попадало под руку». Это у него от матери, она была страстной любительницей чтения и книг. Ну и, конечно, свою роль сыграли учителя. Да какие! В первую главу он ставит Веру Михайловну Шурыгину, учителя русского языка и литературы, удивительного педагога. Именно она собирала его первые стишки и советовала не бросать это дело.

Он с благодарностью вспоминает своих учителей — Лысенину, Гусеву, Глотова, Шашкарова, Китаевых, Наймарк… Называет их «великими подвижниками».

В школьные годы в полной мере проявился и актерский талант Николая Лабутина. В первой школе уже тогда уделяли большое внимание художественной самодеятельности: работал драмкружок, и в нём Коля Лабутин играл, так скажем, не последнюю скрипку. «С Зиночкой Шурыгиной (дочерью Веры Михайловны) мы играли сцены из «Бориса Годунова», она — Марина Мнишек, я — Лжедмитрий, в «Цыганах» я — Алеко, она — Земфира.», — с упоением вспоминает он.

В каждом школьном концерте Коля Лабутин непременно читал стихи и, как сейчас он сам понимает, неплохо. «Вот тогда Антонина Ивановна Гусева и вдолбила в мою голову мысль учиться на артиста», — говорит он сегодня.

Николай Викторович хорошо помнит школьных товарищей. Признаётся, что гордится, что учился вместе с Владимиром Шахмачёвым, замечательным врачом и писателем. Они иногда общаются и как коллеги, и как творческие люди. Наверное, их притягивает друг в друге и общая профессия, и творческая стезя. «У меня есть его книги, мои у него тоже», — поделился поэт.

Память о школьных годах навсегда в его сердце, а родной школе он посвятил немало поэтических строк:

«С годами счастья нету боле,

Как, заглянув хоть на часок,

Переступить через порог

И очутиться в старой школе!

Почувствовать, как всё дрожит,

Как сердце сразу защемило,

Когда проходишь этажи

И гладишь скользкие перила!

Сквозь кружева оконных рам,

Присев на старый подоконник,

Собравшимся сюда годам

Поочередно жать ладони.

Боясь, не подсказал бы кто-то,

Далёких не напомнил фраз,

Одну тебя искать на фото

Средь множества известных глаз.»

После окончания школы, в 1965 году, Николай, увлеченный актерством, поехал в Горький «с тайным желанием поступать в театральное училище». Но поступил. в медицинский институт. Однако творческую деятельность в студенческие годы не бросил. «Мы собрали на втором курсе агитбригаду и мотались по больницам с небольшими концертами. И, надо сказать, больные нас принимали на ура! Вчерашние фронтовики, те, кто воевал, со слезами на глазах, глядя на нас, вспоминали фронтовые концерты.», — вспоминает Николай Викторович.

Именно там, во времена «гастролей» агитбригады, познакомился он с Людми¬лой, будущим врачом-эпидемиологом. Вскоре молодые люди поженились и по распределению вместе отправились в воронежскую Россошь. Этот зеленый городок стоит на узловой железнодорожной станции на пути к Черному морю. Мне не раз доводилось проезжать ее. Запомнились разносолы торгующих на перроне местных бабушек, их своеобразный говор и колорит южного воздуха.

Прибыв на место, Николай Лабутин попал в полное распоряжение Воронежского облздрава. Здесь и началась трудовая биография молодого терапевта, а позднее и кардиолога, длиною в сорок лет. Из них около тридцати он возглавлял медицинскую службу ФСИН, в колонии Россоши, параллельно преподавал в местном медицинском колледже. Признается, что это ему чрезвычайно нравилось! Читал курс внутренних болезней, клиническую фармакологию. И все годы был верен творчеству.

Дочь Ольга пошла по стопам родителей: стала военным врачом, подполковником, сейчас уже на пенсии. Растет внук Иван — личность тоже творческая, но немного в другой сфере — как фотограф он принимает активное участие в издании дедушкиных книг.

О чем поэзия Николая Лабутина? О жизни, о людях, о событиях, таких разных и неоднозначных. Немалое место в его творчестве занимает лирика:

«Моя нежданная любовь,

Моя нечаянная радость,

Ко мне ты прикоснулась вновь

Иль это только показалось?

Я не забыл тебя, прости.

И время в том не виновато,

Что кто-то на моем пути

Неловко переставил дату.

Неужто на излете дней

О чем мечталось, то и сбылось,

И в бесприютье февралей

Ты краешком весны явилась?

Капризно взламывая бровь,

Ни в чем судьба мне не призналась…

Моя нежданная любовь,

Моя нечаянная радость.»

И отношение к сегодняшнему дню, к событиям в мире находит свое место в стихах поэта. Не без этого. Особенно остр на язычок он к современным политикам и олигархам.

А в целом поэзия его так светла и органична, что можно цитировать каждую строчку, наслаждаясь хрустальной красотой русского языка.

Ну, разве не удивительно вкусны мелодичные образы:

«Ночь, надвинув капюшон,

Звезды на небе вздувала.»

или

«Всполощется в ветвях туман,

как рваный парус,

Уж близится к Земле

желаний звездопад…»

И поэзия, и проза во многом автобиографичны. А по-другому и быть не может. Каждое произведение — своеобразный фрагмент, раскрывающий непреходящие жизненные ценности. Рассказы и повести удивительно забавны, с яркими характерными персонажами.

О родных краях в своем творчестве Николай Лабутин вспоминает с завидным постоянством и с тем чувством благодарности, которое испытывают к малой родине:

«Поволжье, милое Поволжье!

Давай мне душу растревожь

Своим сиротским бездорожьем,

Где частым гостем — мелкий дождь,

Где колокольный звон наградой

Висит в сиреневых кустах.

Не знаю, буду ли угадан

Я в этих памятных местах.

Не знаю, буду ли прочитан,

Хотя к чему такой вопрос,

Когда за мною встанет свитой

Толпа задумчивых берёз.» или вот еще:

«Я из других, нездешних мест,

Оттуда, где натурой древней

Растут разлаписто деревья

До самых, что ни есть, небес.

Где меж буграми, вдоль низин

Стоит туман холодным гостем,

Где, как короны, у рябин

Рубинами пылают гроздья.

И жизнь свою я поверяю,

Так суждено, наверно, мне,

Всё по тому лесному краю,

По той туманной стороне».

При нашем эпистолярном общении я, пытаясь лучше узнать героя своего буду¬щего очерка, задавала ему вопросы самые разные: о предпочтениях в литературе, о любимых писателях и поэтах, о жизненном кредо, о профессии, о близких людях, о судьбе в целом.

Главным писателем «был, есть и будет Лев Толстой». Каждый год Николай Викторович обязательно перечитывает «Войну и мир» и признается «всегда, как будто в первый раз».

Любимые поэты в разное время разные. Самые значимые — Лермонтов, Пушкин, Есенин, Давид Самойлов, Николай Рубцов, Анатолий Жигулин, воронежский поэт Алексей Прасолов.

Любимый жанр в литературе — исторический, сейчас, говорит, с упоением читает Марка Алданова.

Одной из главных для всех книг считает Евангелие. И нынешней молодежи советует как можно раньше её прочесть и пере¬читывать в течение всей жизни.

Надо сказать, что Н.В. Лабутин — личность в Россоши известная. Его имя размещено на городском сайте в разделе «Поэты и прозаики города». На стихи Николая Викторовича написано несколько песен на музыку воронежских композиторов.

На сегодняшний день в его послужном писательском списке книги «Восхождение к себе», «Жизнь — река…», «Жизнь — дорога.». Готовы к печати сборник к 75-летию Победы «Памяти крик», сборник духовных стихов «Гори, свеча моя». В творческих планах — закончить рукопись стихов с условным названием «Жизнь — небо…» и выпустить сборник прозы.

Уже несколько лет Лабутин на заслуженном отдыхе. Времени для творчества, несомненно, стало больше. Иногда его инициативные друзья организуют творческие встречи, хотя, по признанию поэта, человек он не публичный.

Последний раз Николай Викторович был в Шумерле лет 8 тому назад, планирует приехать в этом году, впрочем, оговаривается: «Хочешь рассмешить Бога, поведай ему о своих планах».

… Последнюю страницу сборника «Восхождение к себе» я закрывала в полной уверенности, что с творчеством автора не прощаюсь. Благо, в интернете, на ресурсе «Стихи.ру. Николай Викторович Лабутин» и на его страничке в «Одноклассниках» есть возможность каждому испытать несказанное литературное удовольствие. Не верите? Попробуйте, и вы наверняка окунётесь в мир настоящей красоты русского слова.

Ольга Дмитриева