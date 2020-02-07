КОНКУРСЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Конкурс слоганов в самом разгаре.

Придумайте лаконичную, легко запоминающуюся, оригинальную фразу о нашей газете — и ваш слоган займёт достойное место на 1 полосе газеты до конца юбилейного года. Автора ждет подарок от редакции!

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Возраст, пол и род занятий не имеют значения.

Ваши оригинальные слоганы ждем до 14 февраля включительно в редакции газеты по адресу: ул. Косточкина, д. 5, по электронной почте: vpered7@mail.ru, по телефонам: 2-02-52, 2-12-20, в нашей группе «ВКонтакте».