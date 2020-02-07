В Шумерле стало доброй традицией поздравлять с юбилеем долгожителей, ветеранов, тружеников тыла, заслуженных людей, которые многие годы трудились ради процветания города.

Такого уважения удостоилась и Матрена Трофимовна Трофимова, которая 6 февраля отметила свое 90-летие. С юбилейной датой ветерана тепло поздравила заместитель начальника отдела образования, молодежной и социальной политики Ю.Е. Жданович, отметив, что виновница торжества является примером трудолюбия, мудрости и терпения, ее заслуги неоценимы.

Она пожелала юбилярше крепкого здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни, чтобы близкие люди радовали своей заботой и вниманием, вручила поздравительное письмо от имени Президента России В.В. Путина.

Матрена Трофимовна родилась 6 февраля 1930 года в деревне Пизенеры Аликовского района в многодетной семье, где росло 6 детей, она была самой младшей. Родители трудились в колхозе. В Военные годы Матрена Трофимовна также трудилась в колхозе, наравне со взрослыми выполняя всю работу.

В 1950 году она переехала на постоянное место жительство в г. Шумерлю. С 1951 по 1953 годы работала в Шумерлинском леспромхозе разнорабочей. В 1956 году устроилась в Комбинат автофургонов и проработала до выхода на заслуженный отдых. Общий трудовой стаж составляет более 35 лет.

М.Т. Трофимова сегодня проживает с дочерью, окружена семейным теплом и заботой родных и близких.

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