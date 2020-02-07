6 февраля в Доме Правительства врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев встретился с членами Чувашской Республиканской общественной организации «Ассоциация выпускников Президентской программы «Развитие».

«Ассоциация для меня близкий, родной по духу коллектив. Предлагаю нам объединить все усилия, чтобы придать динамику развитию экономики Чувашии. Моя задача простая – чтобы те люди, которым небезразлично будущее Чувашии, которые имеют опыт организации бизнеса, умеют нести ответственность за свой бизнес, включились вот в этот процесс», — отметил Олег Николаев.

Врио Главы Чувашской Республики напомнил, что в ближайшее время в республике будет создан Высший экономический Совет, который будет курировать депутат Госдумы Российской Федерации Анатолий Аксаков. В числе задач Совета — оказание помощи в развитии местного бизнеса.

Участники встречи отметили, что необходимость общения бизнеса и власти именно в таком формате действительно назрела давно. «Один из факторов повышения качества жизни человека – это занятость его в малом и среднем бизнесе. И инвестиционный климат должен быть благоприятным и понятным для бизнеса, таким образом, мы видим, что скачок в социально-экономическом развитии региона возможен благодаря перезагрузке инвестиционного цикла», — высказал свое мнение директор юридической фирмы «Стратегия» Владислав Семенов.

«Отдельную работу мы будем выстраивать с крупным бизнесом, вырабатывать план совместных действий, с тем, чтобы создавать возможности для их развития. Важно наполнить все эти намерения конкретными практиками, кейсами, проектами, чтобы это приносило результат», — заметил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики