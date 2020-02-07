В течение первого полугодия 2020 года руководство республиканского отделения Пенсионного фонда РФ проконсультирует жителей 6-ти районов Чувашии.



В Управлении ПФР в г. Шумерле выездной прием состоится 11 февраля, вести его будет группа под руководством заместителя управляющего отделением Л.Г. Борисовой.



Желающие получить консультацию могут заблаговременно обратиться в управление либо записаться на прием по телефону 2-33-65.



УПФР в г. Шумерле (межрайонное).