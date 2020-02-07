Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев встретился с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алёной Аршиновой

7 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаеввстретился с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алёной Аршиновой.

На встрече руководитель региона и парламентарий обсудили ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития Чувашской Республики. В частности, речь шла о дальнейших перспективах реализации национального проекта «Образование».

«Нам всем важно очень четко взаимодействовать. Мы планируем в этот процесс вовлекать всех представителей республики и в Государственной думе, и в Совете Федерации. Соответствующие контакты уже начались», – подчеркнул Олег Николаев.

«Мы с вами совместно сделали очень многое на площадке Государственной Думы для того, чтобы укрепить сферу образования и влить большое количество федеральных денег. Эти федеральные средства расходятся в регионы большим количеством, и Чувашская Республика – не исключение. Более того, Чувашская Республика по ряду показателей лидирует. Особенно по части получения субсидии на строительство детских садов», – заметила Алёна Аршинова.

Стороны договорились о дальнейшей совместной работе над проектами, которые требуют привлечения средств из федерального бюджета.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики