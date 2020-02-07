6 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел рабочую встречу с руководителем Чувашской республиканской общественной организации «Ассоциация выпускников Президентской программы «Развитие» Анатолием Яруткиным.

В прошлом году общественная организация отметила 20-летие. Всего за годы реализации Президентской программы в Чувашии подготовлено порядка 1180 управленческих кадров.

Анатолий Яруткин рассказал о работе Ассоциации и новом проекте по обучению молодежи основам предпринимательства. Одной из важных задач, которую Ассоциация в последнее время ставит перед собой, является подготовка социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) к участию в грантовых конкурсах.

«Один только Фонд президентских грантов в год выделяет порядка 8-10 млрд рублей. Есть возможность для привлечения этих финансов в республику. Но для этого нужно обучить – нужен хороший ресурсный центр, который оказывал бы содействие некоммерческим организациям», – отметил Анатолий Яруткин.

В ходе встречи стороны обсудили возможные площадки, на базе которых мог бы появиться такой центр. В качестве вариантов рассматривались центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», Общественная палата Чувашской Республики.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев также напомнил, что в ближайшее время будет сформирован высший экономический совет, который объединит представителей власти, бизнеса и общественных организаций для решения задач по развитию экономики.

«Наша задача – активизировать предпринимательскую инициативу. Минэкономразвития будет поставлена задача серьезно проинвентаризировать и скорректировать деятельность институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы она была заточена на поиск новых проектов. Не на финансирование каких-то уже устойчивых клиентов, которые могут получить кредит в банке, а именно на поиск новых перспективных проектов, реализуемых в кратчайшие сроки и предполагающих выпуск конкурентной продукции, создание высокопроизводительных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — резюмировал Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики