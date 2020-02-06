5 февраля выпущено постановление главного государственного санитарного врача по Чувашской Республике о необходимой изоляции и проведении медицинского осмотра в отношении граждан Китайской Народной Республики, прибывших с 5 по 11 февраля 2020 года.

Все прибывшие в этот период граждане Китая – работники ООО «Сычуань – Чувашия агропромышленная компания». Решением СПЭК от 5 февраля местом изоляции и постоянного медицинского наблюдения за гражданами Китая определен отдельно стоящий инфекционный стационар Чебоксарской районной больницы. Стационар оснащен всеми необходимыми средствами для поддержания противоэпидимического режима. Согласно постановлению главного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 по вопросам медицинского наблюдения за лицами, вернувшимися из Китайской Народной Республики, продолжительность карантина составляет 14 дней.

Все прибывшие из Китая обследованы в местах прибытия (аэропорт Шереметьево) на заражение новой коронавирусной инфекции. Признаки гриппа, ОРВИ, коронавируса не выявлены. Всего в стационаре будут размещены 11 человек. Еще один гражданин КНР, прибывший 5 февраля, находится на изоляции в БСМП.

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