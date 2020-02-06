Для каждого, кто впервые побывал в Москве, на Красной Площади, начинается первое знакомство со столицей, ведь Красная площадь — символ и главная достопримечательность России. Вот и юные шумерлинцы побывали в самом сердце столицы России.

Чудеса начались, как только мальчишки и девчонки ступили на булыжную мостовую: кремлевские куранты отбили начало нового часа и к ребятам вышли ведущие 1-го канала. Все вместе они в прямом эфире пожелали родной стране «Доброе утро!».

А после – экскурсия по Москве. Ребята смогли увидеть главные достопримечательности столицы: Мавзолей Ленина, Казанский собор, Манежную площадь и Александровский сад. Пройтись до Лобного места и увидеть храм Василия Блаженного. Побывали ребята в ГУМе и поели знаменитый вафельный рожок.

Сегодня многие музеи — не просто выставка экспонатов, которые часами нужно рассматривать и изучать. Современные технологии позволяют превратить посещение музея в настоящий интерактивный праздник.

Государственный исторический музей (ГИМ) — крупнейший национальный исторический музей России. Основан в 1872 году, здание на Красной площади Москвы было построено в 1875—1883 годах по проекту архитектора Владимира Шервуда и инженера Анатолия Семёнова. Государственный исторический музей в своих экспозициях, размещенных в 36 залах, рассказывает о каждой ступени развития человечества, начиная с каменного века. В музее можно побывать в каменном веке и в Древней Руси, в Покровском соборе или в Палате бояр Романовых. Экспозиция музея рассказала ребятам о различных периодах российской истории – о войне 1812 года и Смутном времени, познакомила с обрядами славян и древних людей.

Затем шумерлинцев ждала «Третьяковка». Ничто не таит столько загадок, сколько их спрятано во всемирно известных шедеврах и историях их создания. И Третьяковская галерея для детей приоткрывает завесу над многими из этих тайн. В ходе экскурсии дети узнали не только о том, на что следует обращать внимание на картинах и как их «прочитывать», но и выяснили, кто на самом деле написал медведей Шишкина, какое полотно вызывало страх у домочадцев Третьякова и что заставило Васнецова создавать своих богатырей целых двадцать лет. Самое главное, их поразил размер картин и количество залов, ведь если стоять возле каждой картины в Третьяковке 3,5 минуты, то понадобится 10 лет, чтобы посмотреть все картины.

Очень интересна была обзорная экскурсия по городу, но все таки кульминацией поездки стало посещение Поклонный горы и музея Великой Отечественной войны. Ребята получили огромное удовольствие от посещения Музея Победы, остались восхищены диорамным комплексом музея. Все экспонаты выглядят очень реалистично и передают точную атмосферу событий Великой Отечественной войны, а светоинсталяция «Дорога к Победе» в Зале Славы за 10 минут позволяет прожить историю всей войны. Знакомство с комплексом Великой Отечественной войны ребята закрепили квестом, пройдя который они обратили внимание на значимые факты о Великой Отечественной войне.

Экскурсия закончилась, ребята благополучно вернулись домой и уже пошли в школу, но желание побывать в столице еще раз станет замечательным мотиватором познавательной активности в школьной жизни, потому что музейные уроки делают обучение интересным и запоминающимся.

Сайт город Шумерля