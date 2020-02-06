На совместном заседании рабочей группы по подготовке и проведению празднования в 2019 году 550-летия основания г. Чебоксары и в 2020 году 100-летия образования Чувашской автономной области и организационного комитета по подготовке и проведению Дня Республики были утверждены логотип и элементы визуального стиля празднования 100-летия Чувашской автономной области.

Логотип празднования юбилея республики украсит печатную продукцию (буклеты, листовки, афиши) различных фестивалей и конкурсов, флаговые конструкции, сувениры. В едином стиле будут оформляться площадки проведения главного мероприятия 100-летия – Дня Республики в 2020 году. Органам местного самоуправления Чувашской Республики также рекомендуется использовать элементы визуального стиля при оформлении праздничных мероприятий и общественных пространств.

Логотип и элементы визуального стиля разработаны студентами и преподавателями Чебоксарского художественного училища (техникума).

Сайт портал органов власти Чувашской Республики