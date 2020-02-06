5 февраля и.о. заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Сергей Артамонов с членами Общественного совета при министерстве и советниками обсудил вопросы реализации индивидуального плана социально-экономического развития Чувашской Республики в сфере агропромышленного комплекса региона.

Открывая встречу, Сергей Геннадьевич напомнил, что врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым поставлена задача в ближайшее время доработать программу ускоренного социально-экономического развития республики. С учетом мнения глав муниципальных образований и общественности сделать ее более содержательной.

Министр также сказал, что попав в число депрессивных регионов страны, республика получила достаточно комфортные условия финансирования. Выделяемые средства необходимо использовать максимально эффективно для повышения уровня доходов жителей республики. Сделать это можно только развивая экономику, а в ее аграрном секторе — развивая сельскохозяйственное производство.

Участники встречи к обсуждению плана подошли с большим интересом. К примеру, советник директора ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» Евгения Алексеевна Беликова озвучила ряд идей по развитию животноводства в части строительства инфраструктуры новых животноводческих комплексов.

Ректор Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Макушев говорил о необходимости развития материальной базы сельскохозяйственных техникумов в целях повышения качества обучения и подготовки молодых специалистов для сельскохозяйственного производства. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Василий Семенов и директор ООО «Торговое предприятие «Сувар-2» Александр Никаноров высказали необходимость включения переработки овощей в отдельное направление господдержки.

Предложений было множество, участники встречи договорились тщательно изучить весь план мероприятий программы и на днях представить свои предложения в министерство.

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