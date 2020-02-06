06 Фев

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (понижение температуры)

В соответствии с информацией Чувашского ЦГМС, с 7 на 8 февраля 2020 года  на территории Чувашской Республики ожидается «жёлтый» уровень опасности, резкое понижение температуры воздуха на 5-7 °С. 

Сайт город Шумерля

Автор записи: admin

Похожие записи '

06 Фев

Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с директором филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Евгением Макагоновым и вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Волга» Иваном Зимой

6 февраля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с...

06 Фев

5 февраля выпущено постановление главного государственного санитарного врача по Чувашской Республике о необходимой изоляции и проведении медицинского осмотра в отношении граждан Китайской Народной Республики, прибывших с 5 по 11 февраля 2020 года

5 февраля выпущено постановление главного государственного санитарного...

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *