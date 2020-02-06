Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (понижение температуры)

В соответствии с информацией Чувашского ЦГМС, с 7 на 8 февраля 2020 года на территории Чувашской Республики ожидается «жёлтый» уровень опасности, резкое понижение температуры воздуха на 5-7 °С.
Похожие записи '
06 Фев
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с директором филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Евгением Макагоновым и вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Волга» Иваном Зимой
6 февраля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с...
06 Фев
Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев поручил обеспечить возможность индексации социальных выплат в республике
Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев поручил обеспечить...
06 Фев
Юные шумерлинцы побывали в самом сердце столицы России
Для каждого, кто впервые побывал в Москве, на Красной Площади, начинается...
06 Фев
5 февраля выпущено постановление главного государственного санитарного врача по Чувашской Республике о необходимой изоляции и проведении медицинского осмотра в отношении граждан Китайской Народной Республики, прибывших с 5 по 11 февраля 2020 года
5 февраля выпущено постановление главного государственного санитарного...
06 Фев
В некоторых районах республики вновь зафиксированы действия телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда
На какие только ухищрения не идут злоумышленники, чтобы обманным путем...
Комментарии: