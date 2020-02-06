На какие только ухищрения не идут злоумышленники, чтобы обманным путем изъять денежные средства у неосведомленных граждан. В некоторых районах республики вновь зафиксированы действия телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда.

Целевой аудиторией злоумышленников стала наименее осведомленная о существующих мошеннических схемах социальная группа – пожилые люди. Преступник по телефону сообщает, что звонят из Пенсионного фонда и уведомляет человека о том, что ему начислены некие выплаты, которые немедленно необходимо перевести на банковскую карту пенсионера. Для осуществления банковской операции, требуется сообщить сотруднику данные своей карты.

Правоохранительные органы, банки постоянно разъясняют о существующих способах хищения денег. Однако, отлично выработанная у мошенников способность убеждать и их обещания о перечислении денег порою делают свое дело – пенсионеры идут на поводу у преступников.

Управление ПФР в г. Шумерля напоминает, что специалисты Пенсионного фонда оказывают государственные услуги с выездом на дом только по личным заявкам пожилых людей. Работники ПФР не проводят опросы на улице, не запрашивают по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт, не сообщают о неожиданных денежных поступлениях.

Обращаем внимание, что достоверные новости, номера телефонов горячих линий, графики приема, контакты территориальных органов и другая полезная информация размещены на официальном сайтеПенсионного фонда России http://www.pfrf.ru /. Проконсультироваться и получить интересующую Вас информацию можно по телефону контакт-центра Отделения ПФР по Чувашской Республике – 8 (8352) 64-91-14 или 8 (83536) 2-44-60.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Шумерля (межрайонное)

Сайт город Шумерля