В Доме Правительства врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с руководством Государственного Совета Чувашской Республики и руководителями фракций в Государственном Совете Чувашской Республики

6 февраля в Доме Правительства врио Главы Чувашии Олег Николаеввстретился с руководством Государственного Совета Чувашской Республики и руководителями фракций в Государственном Совете Чувашской Республики.

Представители законодательной власти республики поздравили Олега Николаева с назначением, пожелали успехов и выразили готовность к совместной плодотворной работе на благо жителей Чувашии.

В ходе беседы обсуждены вопросы организации взаимодействия исполнительной и законодательной власти, выработки решений, необходимых для реализации национальных проектов и достижения показателей, обозначенных Президентом страны.

Олег Николаев акцентировал внимание на первоочередных совместных задачах, которые должны обеспечить развитие экономики и социальной сферы региона. «Важно поддержать динамику, в том числе через предстоящее внесение уточнений в бюджет. Соответствующие поручения я уже сделал», – подчеркнул он.

Врио Главы Чувашии также обозначил важность активной работы депутатов с населением и осуществления парламентского контроля за использованием бюджетных средств. Такая работа должна вестись в том числе через прием граждан, посещение объектов.

Отдельное внимание уделено предстоящим юбилейным датам, которые отмечаются в этом году: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования Чувашской автономной области.

«Рассчитываю, что вы станете активными проводниками задач, которые стоят перед республикой, мероприятий, которые совместно вырабатываем, планов по изменению ситуации во всех сферах жизнедеятельности», – сказал он.

Врио Главы Чувашии подчеркнул, что готов рассматривать все предложения депутатов и фракций, представленных в Госсовете республики, направленные на достижение главной цели – благополучие жителей региона.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики