6 февраля врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о структуре органов исполнительной власти Чувашской Республики.

Изменения, обозначенные в документе, предусмотрены для формирования эффективной системы государственного управления в Чувашской Республике, достижения национальных целей и решения стратегических задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

В частности, Указом врио Главы Чувашской Республики образовано Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики, которому переданы соответствующие функции Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики преобразовано в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции. При этом функции в области правового обеспечения деятельности Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики переданы Администрации Главы Чувашской Республики, в сфере имущественных и земельных отношений – Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

С учетом переданных полномочий Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики переименовано в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, привлечения инвестиций в сферу туризма Указом врио Главы Чувашской Республики функции Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в сфере туризма переданы Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Указом Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям преобразовано в Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Как отметил на встрече с руководством Государственного Совета Чувашской Республики и руководителями фракций в Государственном Совете Чувашской Республики врио Главы Чувашии Олег Николаев,функции Председателя Кабинета Министров будет исполнять врио Главы Чувашской Республики.

«Оптимизация структуры органов исполнительной власти Чувашской Республики прежде всего должна повысить эффективность работы правительства. Действия в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Чувашской Республики должны быть максимально скоординированы. В этом случае мы сможем избежать невынужденных простоев и добиться выполнения задач, которые ставит перед нами Президент России», — подчеркнул Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики