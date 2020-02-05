05 Фев

В преддверии 75–летия Великой Победы, в рамках месячника оборонно–массовой и спортивной работы, в МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь Героя Советского Союза Фёдора Николаевича Чернова

5 февраля, в преддверии 75–летия Великой Победы, в рамках месячника оборонно–массовой и спортивной работы, в МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь Героя Советского Союза Фёдора Николаевича Чернова. Подвиг Ф.Н. Чернова прокладывал путь к победе, которая открывала дорогу к новым свершениям. Среди них – путь в космос. Поэтому парта Героя будет стоять в кабинете «Космос зовет!».

На торжественном открытии присутствовали: военный комиссар города Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов О.И. Петров; помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Л.И. Черкесова, депутат Собрания депутатов города В.А. Кровяков; выпускник гимназии 2018 года, курсант военного университета Министерства обороны Российской Федерации Д. Ермекеев; выпускник гимназии 2019 года, студент Московского государственного технического университета имени Баумана Д. Джубуев.

Уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны – это то, о чем мы должны помнить вечно! Мы гордимся нашей историей!

Сайт город Шумерля

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