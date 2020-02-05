Сегодня вторая тысяча тонн фуражного ячменя, выращенного чувашскими аграриями, отгружена Продовольственным фондом Чувашской Республики животноводческим хозяйствам Псковской области.

Специалистами Россельхознадзора произведен досмотр складов, отобраны пробы зерна, оформлены необходимые карантинные сертификаты, подтверждено соответствующее качество отгружаемой продукции.

Это уже не первая партия ячменя, которая отправляется фондом в этот регион России, на днях еще одна тысяча тонн была отгружена в Псковскую область, отмечает генеральный директор предприятия Александр Богданов. По его словам, результаты анализов проб зерна говорят о высоком качестве фуража и о благоприятной фитосанитарной обстановке в нашей республике.

«Благодаря совместной слаженной работе специалистов предприятия, Россельхознадзора, Татарской МВЛ, РЖД отгрузка и доставка зерна потребителю проходят без задержек», — сообщил Александр Николаевич.

Первоисточник: Продовольственный фонд Чувашской Республики