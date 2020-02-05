Руководство Минстроя Чувашии, администрации города и республиканские журналисты обсудили необходимость модернизации тепловых сетей в Шумерле

По статистике износ тепловых сетей в стране в среднем составляет 50 — 60%. Шумерля не является исключением из данной статистики – здесь этот показатель в среднем достигает 65 — 80%. В этом в очередной раз удостоверилась группа в составе представителей Минстроя – заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павла Порфирьева; ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии – директора Сергея Варлашкина; администрации города – главы администрации Алексея Григорьева, заместителя главы – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Альбины Ксенофонтовой; журналистов НТРК и ГТРК «Чувашия», газеты «Хыпар» в ходе рабочего обхода участков теплотрасс.

Протяженностей тепловых сетей от котельной №14, осуществляющей подачу тепла в 4 многоквартирных дома и одну организацию, до потребителей составляет около 1,5 км. Эти сети, как и котельная, построены еще в 70-е годы. Ввиду физического износа сетей происходят частые технологические прорывы, а значит — ухудшается качество поставляемого коммунального ресурса. Большая протяженность приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии и теплоносителя и, как следствие, наблюдается сверхнормативное потребление природного газа, электрической энергии, холодного водоснабжения. Такая же картина и по котельной №10 в поселке Палан, на обслуживании которой находится несколько многоквартирных домов.

Отметим, что эта проблема не одного года. Теплоснабжающие организации обслуживают данные объекты, поддерживают их в рабочем состоянии, но необходимо кардинальное решение вопроса – замена ветхих сетей и строительство новых блочных котельных, требующих больших финансовых вложений, что городскому бюджету непосильно. При этом администрацией ведется работа по подготовке проектно-сметной документации по строительству блочно-модульных котельных в пос. Палан и Лесной.

Совершенно иная картины в новых блочно-модульных котельных, находящихся в ведении ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии. Напомним, что в 2018 году вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 было построено три новых блочно-модульных котельных, в прошлом году – еще три. На эти цели республикой было выделено более 300 млн. рублей. Однако, что касается сетей, то их износ также превышает 70%. Протяженность сетей теплоснабжения от данных котельных составляет 14008 метра, сетей горячего водоснабжения – 9760 метра, которые также находятся в ветхом состоянии. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на замену этих сетей.



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