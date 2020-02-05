05 Фев

В Центре детского творчества города Шумерля прошла интеллектуальная игра «День Сурка»

Традиционно череду мероприятий в первые месяцы года начинают в январе с Дня заповедников, а в феврале отдел экологического просвещения заповедника «Присурский» начинает с Дня Сурка — события интересного как для организаторов, так и для участников.

С одной стороны событие заимствовано из заокеанских стран. Так сложилось исторически, что 2 февраля в Северной Америке и Канаде будят сурка, то есть используют сурка для предсказания даты наступления весны. Заповедник использует эту дату, чтобы рассказать о сурке – герое песен, легенд, сказок, а самое главное живом существе, которое обитает на Сурковом (Батыревском) участке заповедника.

Конечно, будить сурков в этот день никто не планирует, да это и нереально – сурки спят в глубоких норах, ходы в которые закупорены земляными пробками.

«День Сурка» — это интеллектуальная игра для разновозрастных команд. Всего в игре 8 этапов, но герой всех заданий – сурок. Игра включает не только биологические вопросы: где обитает сурок, каков его образ жизни, какие звуки и для чего издает, чем питается… Среди них есть и, например, литературное задание — сочинить Оду Сурку, или угадать зашифрованные поговорки и объяснить, в какой ситуации они могут употребляться.

Такая игра прошла в Центре детского творчества города Шумерля. Благодаря подробной интерпретации о сурке, представленной «Веселой семейкой», выполнять задания было интересно! Все задания были то с «хитринкой», то с картинками, то со звуками. Надо было не просто вспомнить что-то, а можно было «пошевелить мозгами» и догадаться».

На мероприятие пришли обучающиеся ЦДТ – «школы экологической грамотности»  и юные экологи со всех школ города. Ребята готовились к игре, много прочитали про сурков. Но задания составлены так интересно, что они узнали много нового, а знание каких-то книжных фактов превратилось в понимание «отчего и почему» и бережное отношение к этому зверьку».

Итоги распределились следующим образом:

1 место – СОШ №1, СОШ №6 и Гимназия №8.

2 место СОШ №2 и СОШ №3, Центр детского творчества

Все участники говорят большое спасибо организатору заповеднику «Присурский» за очень динамичный сценарий игры и множество призов для детей!

Сайт город Шумерля


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