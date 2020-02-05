3 февраля в рамках Года памяти и славы и месячника оборонно – массовой работы в Нижнекумашкинской сельской библиотеке проведена презентация книжной выставки «Поклонимся великим тем годам». Библиотекарь провела обзор книжной выставки, ознакомила читателей с книгами, расположенными в разделах: «Помним Славим Гордимся», «И мужество как знамя пронесли», «Они сражались за Родину», «Память о войне в книге». Книга Ю. Кисловского «От первого дня до последнего» о мужестве, героическом самопожертвовании пограничников, думавших о победе в тот беспощадный первый день войны. Их имена присвоены пограничным заставам и кораблям. Книга «Бессмертие. Люди молчаливого подвига» о советских разведчиках, партизанах, патриотах – интернационалистах – борцах против фашизма и войны. Авторы публикуемых в книге «Война .Народ. Победа» воспоминаний – военачальники, командиры и рядовые, труженики тыла, ученые, конструкторы, партизаны. На выставке представлены книги воспоминаний, маршалов Советского Союза В.И.Чуйкова, А.М.Василевского, К.А.Мерецкова. Очерки, воспоминания, беседы с маршалом напечатаны в книге « Маршал Жуков. Каким мы его помним». Они позволяют больше узнать о характере, полководческом таланте, широте и одаренности натуры Г. К. Жукова. Книга генерала – полковника медицинской службы Е.И.Смирнова о напряженном труде военных медиков по спасению, лечению и возвращению в строй бойцов и командиров, получивших ранения в боях. Книга Я.И.Пономарева «Но баранку не бросал шофер» об автотранспортниках, которые в суровые годы блокады Ленинграда под артогнем и бомбежками вели машины с хлебом и боеприпасами по ледовому мосту через Ладожское озеро, спасали жителей города от голодной смерти, эвакуировали женщин и детей. Книга «Дети военной поры» о том, как война обрушилась на детей бомбами, голодом, холодом, разлуками, как дети боролись с врагом, трудились в тылу. В книгу «Вставай, страна огромная!» включены публицистические произведения советских писателей, созданные в период Великой Отечественной войны. Читатель найдет здесь очерки В.Вишневского, В.Иванова, В.Ставского, К Симонова, И. Эренбурга о пехотинцах, артиллеристах, танкистах, летчиках, моряках. Эти произведения – не только достойный вклад их авторов в достижение Победы, но и частица удивительно достоверной летописи Великой Отечественной войны. В книгу «Великая Отечественная война в русской литературе» вошли произведения писателей фронтовиков о Великой Отечественной войне: «Обелиск» В. Быкова, «Убиты под Москвой» К Воробьева, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «А зори здесь тихие…» Б.Васильева.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная система библиотечного и архивного дела Шумерлинского района»

