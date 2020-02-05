5 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел рабочую встречу с членом Общественной палаты Российской Федерации Григорием Дроздом, который также является известным российским профессиональным боксёром, чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта по тайскому боксу.

После завершения спортивной карьеры Григорий Дроздпродолжает развивать бокс и тайский бокс в родной Кемеровской области и в России.

«Республика у нас спортивная, есть именитые мастера в разных видах единоборств, в том числе в самбо, вольной борьбе, дзюдо, боксе. Ваш приезд к нам – это дополнительная возможность пообщаться с тренерами, помочь им повысить компетенции в плане дальнейшей подготовки спортсменов. Но самое главное – это мощный мотивирующий посыл самим ребятам, которые занимаются этим видом спорта», – приветствовал спортсмена Олег Николаев.

«Неожиданно для меня Чувашия стала близка. Очень гостеприимная республика, здесь у меня много друзей, с боксерами тесно общаемся, знаю всех ребят, их достижения. Готов продолжать взаимодействие», – в свою очередь отметил Григорий Дрозд.

Два года назад Григорий Дрозд приезжал в Чувашию, провел мастер-класс для юных боксеров Чувашии. Сейчас он, как член Общественной палаты Российской Федерации, предложил начать реализацию федерального проекта «Трезвая Россия» в Чувашии и подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве. Проект предполагает систематические мероприятия по профилактике алкоголизма среди молодежи в средних и высших учебных заведениях.

«Я думаю, мы должны использовать все возможности для того, чтобы помочь молодым людям выбрать правильный путь, наполнить его такими полезными вещами, обогащающими их», – сказал Олег Николаев.

Он пригласил Григория Дрозда принять участие в праздновании 100-летия со дня образования Чувашской автономии. В завершение встречи чемпион подарил автобиографичную книгу «Бей первым», в которой рассказывается о его победах и поражениях на ринге.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики