5 февраля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел заседание Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики.

Олег Николаев отметил, что удовлетворенность людей качеством получаемых услуг и покупаемых товаров играет важную роль в повышении покупательского спроса и соответственно имеет большое значение для развития экономики. Поэтому в работе органов власти уделяется особое внимание защите прав потребителей.

Врио Главы республики призвал в этом направлении активнее ориентироваться на задачи, которые ставятся Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным прежде всего по развитию новых цифровых сервисов. «В этом процессе нам надо динамичнее двигаться», – сказал Олег Николаев.

Отмечено, что требуют детальной проработки проблемные вопросы, которые возникали в ходе предоставления услуг в предыдущие годы. Также важно умение прогнозировать будущие риски и своевременно на них реагировать.

В ходе заседания обсуждены меры по защите прав потребителей в сфере интернет-торговли как отдельного сегмента предоставления услуг.

«Здесь нам надо быть более внимательными. Поскольку этот сегмент торговли динамично развивается как по форме, так и по объему. И федеральные законодатели на это обращают внимание. Очевидно, что благодаря законодательному процессу устанавливаются правила функционирования этого сегмента торговли, а сами правила обеспечивают качество предоставления услуг», – обратил внимание Олег Николаев.

Участники заседания обсудили также качество оказания услуг по перевозке граждан.

Олег Николаев не исключил, что в этой сфере в сельской местности еще остались нерешенные вопросы, возникшие в связи с банкротством государственного перевозчика.

По его мнению, требует донастройки и транспортная реформа, которая была осуществлена в столице республики. В этой связи обсуждена возможность введения в Чебоксарах единого проездного билета. «Мне кажется, для Чебоксар это наиболее актуальный вопрос. В этом направлении нам надо двигаться», – подчеркнул Олег Николаев.

Кроме того, требуют внимания вопросы исключения дублирования межмуниципальных маршрутов, лицензирования деятельности перевозчиков, устранения нелегальных перевозок.

Врио Главы Чувашии также высказался о необходимости совершенствования работы по повышению уровня финансовой грамотности потребителей, отметив, что для этого в республике имеется достаточная методическая база.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики