Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий для территориальных избирательных комиссий Чувашской Республики.
Прием документов осуществляется соответствующими территориальными избирательными комиссиями в период до 28 февраля 2020 года.
Адрес Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии, осуществляющей прием документов по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий
|№ п.п.
|Наименование избирательной комиссии
|Адрес
|1
|Шумерлинская городскаятерриториальная избирательная комиссия
|Город Шумерля, ул. Октябрьская, д.20; тел: 2-23-10
Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона №67-ФЗ, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется на основе предложений: политических партий; общественных объединений; собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; представительных органов муниципальных образований.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий Чувашской Республики
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
- Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
- Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
- Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
- Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
- Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
- Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
- Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
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