Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий для территориальных избирательных комиссий Чувашской Республики.

Прием документов осуществляется соответствующими территориальными избирательными комиссиями в период до 28 февраля 2020 года.

Адрес Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии, осуществляющей прием документов по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий



№ п.п. Наименование избирательной комиссии Адрес 1 Шумерлинская городскаятерриториальная избирательная комиссия Город Шумерля, ул. Октябрьская, д.20; тел: 2-23-10

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона №67-ФЗ, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется на основе предложений: политических партий; общественных объединений; собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; представительных органов муниципальных образований.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий Чувашской Республики

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

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