Сегодня и.о. Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин, и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Алексей Грищенко,глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков,генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдиновпроинспектировали ход строительства газопровода в Заволжской территории г.Чебоксары.

Напомним, что в октябре прошлого года ООО «Газпром межрегионгаз» получил разрешение Минстроя России на начало строительства газопровода в Заволжье.

Средства на газификацию Заволжья предусмотрены инвестиционной программой ПАО «Газпром». Общая протяженность магистрали — более 52 километров, в том числе по территории Республики Марий Эл — 21 километр, в Чувашии — более 31 километра. Планируется газифицировать 2472 домовладения, пять котельных.

Объект проходит по территории Кокшамарского сельского поселения Звениговского района Республики Марий Эл, Вурман-Сюктерского и Синьяльского сельских поселений Чебоксарского района Чувашской Республики и по Заволжской территории города Чебоксары. Проектом предусматривается газификация следующих населенных пунктов и объектов на территории Чувашии: п.Северный, п.Пролетарский, п.Первомайский, п.Сосновка, п.Октябрьский, санаторий «Чувашия», б/о «Росинка», д/о «Кувшинский», с/т «Заволжье».

Подрядная организация ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» уже в ноябре прошлого года приступила к работе, на сегодняшний день проложено около 2 км газопровода. Технологическая готовность будет обеспечена в декабре текущего года, работы по благоустройству и прокладке инженерных коммуникаций будут реализованы в 2021 году.

Газификация даст дополнительный импульс для развития Заволжья и Чувашской Республики. Будут созданы благоприятные инвестиционные условия для бизнеса, туристско-рекреационного кластера и комфортные условия для проживания.

Алексей Грищенко также принял участие в официальной церемонии награждения победителей и призеров конкурса «Факел сотрудничества», который традиционно проводится ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары», а также викторины среди потребителей природного газа. Мероприятие проводится ежегодно в целях укрепления партнерских отношений между поставщиком газа, газораспределительной организацией и потребителями газа (юридическими лицами).

Алексей Грищенко в приветственном выступлении отметил, что необходимо поддерживать специалистов, которые качественно выполняют свои обязанности и обеспечивают безопасную и надежную работу производственных объектов.

«Благодаря ответственности и компетентности таких потребителей вместе нам удается достигать хороших результатов в работе. Уверен, что наши партнерские взаимовыгодные отношения будут продолжены, а такое добросовестное отношение к своим обязательствам послужит хорошим примером для других потребителей», – подчеркнул Кияметдин Мифтахутдинов.

По итогам работы за 2019 год лучшими признаны 12 предприятий различной формы собственности. Победителями и призерами викторины среди физических лиц стали 7 самых добросовестных и эрудированных потребителей природного газа.

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