По оперативным данным, на 1 февраля 2020 года республиканский бюджет Чувашской Республики исполнен в целом по доходам в объеме 7 668,0 млн рублей, в том числе по собственным доходам – в объеме 1 659,0 млн рублей.

Объем поступлений налоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики составил 1 637,4 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2019 года на 7,1%.

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета составил 1 319,3 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2019 года на 18,2%.

Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 февраля 2020 года исполнены в сумме 2 517,8 млн рублей, в том числе расходы на образование составили 978,0 млн рублей; здравоохранение – 135,0 млн рублей; социальную политику – 1 066,2 млн рублей; национальную экономику – 81,6 млн рублей.

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