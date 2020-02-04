Почта России открыла досрочную подписную кампанию на 2-е полугодие 2020 года. С 1 февраля по 31 марта жители республики смогут подписаться на более чем 800 развлекательных, политико-экономических, научных, детских и других профильных и популярных изданий по ценам первой половины года.

Традиционно в этот период оформить подписку на любимые журналы и газеты можно во всех почтовых отделениях страны, а также на сайте podpiska.pochta.ru. В Чувашии в акции участвуют 5 республиканских и 11 районных изданий.

В почтовых отделениях выбрать печатную прессу можно по бумажному каталогу. При необходимости подобрать издание по нужным параметрам и оформить подписку поможет оператор.

Традиционно скидка предоставляется на доставку социально значимых изданий, список которых ежегодно утверждается Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Оформив заказ по каталогу Почты России, читатели могут сэкономить 25%, по каталогам коммерческих подписных агентств – 20%.

Напоминаем, что продолжается благотворительная общероссийская акция «Дерево добра». Ежегодно десятки тысяч неравнодушных людей оформляют подписку в адрес социальных учреждений: детских домов, интернатов, домов престарелых и сельских библиотек. Присоединиться к акции можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях.

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики