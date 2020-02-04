4 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев навестил ветерана Великой Отечественной войны Агриппину Алексеевну Янович, которая проживает в Чебоксарах, и вручил ей памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Олег Николаев тепло приветствовал фронтовичку, пожелал ей доброго здоровья, выразил восхищение ее бодростью и неиссякаемой энергией.

«2020 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы, в честь этого были выпущены юбилейные медали. В Чувашии примерно 10 тысяч человек их получат. Но вы у нас самая первая. Для меня очень большая честь вручить вам эту медаль», – сказал Олег Николаев.

«Спасибо, что не забываете меня. Я маленький человек, рядовой солдат и мне очень приятно получить такую награду», – ответила Агриппина Алексеевна.

Поздравили ветерана также врио министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Александр Колесников, глава города Чебоксары Евгений Кадышев.

Агриппина Алексеевна Янович рассказала гостям, что родилась в д. Верхние Татмыши Аликовского района в многодетной семье. В ряды Красной Армии была призвана в ноябре 1942 года. В составе 18 гвардейской стрелковой дивизии принимала участие в крупных сражениях Великой Отечественной войны – на Курской дуге, при освобождении Кенигсберга и в других военных операциях. После демобилизации окончила педагогическое училище, долгие годы работала учителем начальных классов в родном районе. До выхода на заслуженный отдых работала председателем исполкома Аликовского сельского совета.

В числе ее наград – орден Отечественной войны, медали «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги» и другие.

11 мая фронтовичке исполнится 95 лет. Она держит руку на пульсе современной жизни, активно интересуется событиями в родной республике. Прекрасно готовит, встречается со школьниками и студентами, летом ездит на дачу, ухаживает за цветниками во дворе.

«Я прекрасно живу, гуляю в парке. Его недавно обустроили, так хорошо стало! Там дети на коньках катаются, вот и я мечтаю встать на коньки», – поделилась с гостями ветеран Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики