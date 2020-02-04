3 февраля на еженедельной планерке у врио Главы Чувашии Олега Николаева и.о. заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министра здравоохранения Владимир Викторов доложил о мерах по предупреждению распространения в республике коронавирусной инфекции.

По словам Владимира Викторова, в настоящее время с симптомами ОРВИ в БУ «ГДБ №2» Минздрава Чувашии находятся под стационарным наблюдением трое детей (двое сами отдыхали в КНР, у одного родители отдыхали в КНР), в БУ «БСМП» Минздрава Чувашии – двое взрослых, отдыхавших в КНР. В последний день января на территорию Чувашии прибыло еще двое взрослых, отдыхавших в КНР, без симптомов ОРВИ и с отрицательными тестами на новый коронавирус.

«Во всех случаях коронавирус не выявлен», – отметил Владимир Викторов.

Он также доложил, что медицинские организации укомплектованы оборудованием, необходимым для лечения осложненных форм гриппа и новой коронавирусной инфекции.

Распоряжением врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева от 31 января был утвержден план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 3 февраля в 15 инфекционных стационарах республики сформирован коечный фонд в количестве 408 коек. Имеется 44 бокса с 70 койками для изоляции больных или лиц, подозрительных на инфекционные заболевания. Дополнительно могут быть развернуты еще 1529 коек. В готовности находятся 202 реанимационные койки.

Для профилактики инфекционных болезней организована работа 160 выездных бригад.

Предусмотрено дооснащение медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, аппаратурой, приборами и др. материалами еще на 49 млн рублей.

Организовано своевременное в необходимом объеме оказание медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях при обращении за медицинской помощью лиц с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию.

Создан запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, лекарственных препаратов для экстренной профилактики и лечения больных коронавирусной инфекцией, дезинфекционных средств, обладающих вирулицидной активностью, и антисептиков.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии Надежда Луговская подчеркнула, что рейдовые проверки медицинских организаций, инфекционных стационаров подтвердили их готовность, ситуация в республике находится под контролем, должное взаимодействие налажено, население своевременно информируется.

Она также обратила внимание, что в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача предполагается проведение дезинфекционных мероприятий в местах массового пребывания населения.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики