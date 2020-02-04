Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики объявляет прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) для признания субъекта МСП социальным предприятием или социальным предпринимателем.

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок признания субъекта МСП социальным предприятием или социальным предпринимателем:

Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядок формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, утверждены приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773 (прилагается).

Место подачи заявок для участия в конкурсе:

Прием осуществляется по адресу:

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 10,

телефон: 56-52-39

Контактные лица: Магомедова Зухра Пахрутдиновна (8352) 56-52-39

Никольская Наталия Борисовна (8352) 56-52-39

e-mail: economy18@cap.ru

Адрес официального сайта Министерства экономического развития промышленности и торговли Чувашской Республики: minec.cap.ru

Срок подачи заявок:

Дата начала подачи заявок: 23 января 2020 г. с 9:00 часов

Дата окончания срока подачи: 28 февраля 2020 г. до 16:00 часов (по указанным спискам документов)

Категории заявителей – субъектов МСП:...

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