04 Фев

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики объявляет прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) для признания субъекта МСП социальным предприятием или социальным предпринимателем

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики объявляет прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) для признания субъекта МСП социальным предприятием или социальным предпринимателем.

  1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок признания субъекта МСП социальным предприятием или социальным предпринимателем:

Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием       и       Порядок       формирования        перечня        субъектов        малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, утверждены приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773 (прилагается).

  1. Место подачи заявок для участия в конкурсе:

Прием осуществляется по адресу:

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 10,

телефон: 56-52-39

Контактные лица: Магомедова Зухра Пахрутдиновна (8352) 56-52-39

Никольская Наталия Борисовна (8352) 56-52-39

e-mail: economy18@cap.ru

Адрес официального сайта Министерства экономического развития промышленности и торговли Чувашской Республики: minec.cap.ru

  1. Срок подачи заявок:

Дата начала подачи заявок:  23 января 2020 г. с 9:00 часов

Дата окончания срока подачи: 28 февраля 2020 г. до 16:00 часов (по указанным спискам документов)

  1. Категории заявителей – субъектов МСП:...

СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сайт город Шумерля

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