В Чувашии продолжается предоставление социальной поддержки малообеспеченным гражданам в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. За январь 2020 года КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 663 семьям на общую сумму 23,7 млн рублей. В 2020 году на эти цели предусмотрено 253,3 млн рублей.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле (22%) расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размер субсидии исчисляется помесячно при отсутствии у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

В соответствии с пп.2 п.2 ст.154 Жилищного кодекса Российской Федерации в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственников помещения в многоквартирном доме включается взнос на капитальный ремонт.

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии.

Первоисточник: КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии