В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного 75-летию Великой Победы 3 февраля в Центре детского творчества города Шумерля, среди обучающихся 4-х классов, был проведен чемпионат по чтению вслух книги В. Катаева «Сын полка».

«Мальчишки огненных лет…Они рано стали взрослыми. Вместо школьной парты у них был окоп, вместо книг и учебников – оружие. Они видели рядом смерть, и приходилось убивать самим. Эти мальчишки, пережившие и познавшие за свой недолгий век столько, чего никогда не знали и, возможно, не узнают целые поколения. Им не надо объяснять, что такое голод, лишения, смерть; цену добра и зла они изведали на собственном опыте. Ещё не став совершеннолетними, ребята достигали таких высот мужества, что оказались достойными орденов и медалей. Среди награжденных были дети 6 — 8 лет. Даже такие малыши героически сражались на фронте и в партизанских отрядах и удостаивались медалей и орденов…».

В качестве почетных гостей были приглашены люди, в чье детство ворвалась долгая страшная война – ветераны Орешников Николай Михайлович и Кузьмин Лев Матвеевич – дети войны. В их адрес было сказано много теплых слов и пожеланий от председателя городского Совета ветеранов Л.В. Григорьевой и председателя профкома ООО «Проект-техника» М. Н. Дроздовой. В честь 85-летия им были вручены медали за активное участие в ветеранском движении Чувашской Республики.

Не случайно на Чемпионат по чтению вслух была выбрана книга Валентина Катаева «Сын полка». Эта книга была издана в 1945 году и, как и Великая Победа, отмечает свое 75-летие. Повесть посвящена суровой жизни детей в годы войны и была напечатана впервые в феврале победного 1945 года во взрослом журнале «Октябрь» и одновременно публиковавшаяся в детском журнале «Дружные ребята».

По условиям конкурса команда от школы в составе 3-х человек должна была прочитать текст книги, а жюри оценить технику чтения и выразительность участников по 5-бальной шкале.

По итогам чемпионата места распределились следующим образом: 1 место – СОШ №3, 2 место – СОШ №2, 3 место было решено не присуждать. Личную грамоту за 1 место за выразительность и артистизм получил Уфилькин Кирилл из гимназии №8.

Завершилось мероприятие просмотром отрывка из фильма по произведению В. Катаева «Сын полка».

Именно в ходе таких мероприятий завязывается дружба между поколениями. Молодые люди узнают истории ветеранов, восхищаются терпением, трудолюбием и мужеством старшего поколения.

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