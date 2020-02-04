В минувшее воскресенье, на базе столичной Спортивной школы «Спартак» спортсмены ДЮСШ «Олимп» города Шумерля стали участниками открытого чемпионата и первенства Чувашской Республике по спортивной аэробике

В минувшее воскресенье, 2 февраля, на базе столичной Спортивной школы «Спартак» спортсмены ДЮСШ «Олимп» города Шумерля стали участниками открытого чемпионата и первенства Чувашской Республике по спортивной аэробике.

В течение соревновательного дня борьба за медали прошла среди более 700 спортсменов из Чувашии, Москвы, Московской и Нижегородской областей, розыгрыш трофеев проходил в шести возрастных категориях по семи номинациям.

В рамках первенства в номинации «Танцевальная гимнастика» 12 — 14 лет команда шумерлинцев в составе Батраковой Виктории, Федосеевой Анастасии, Комаровой Дарьи, Самсоновой Ирины, Мироновой Юлии показала второй результат, в номинации «Группа» — третий.

В номинации «Группа» 15 — 17 лет Никонова Дарья в составе команды «СШ «Спартак» стала серебряным призером соревнований.

В рамках чемпионата в индивидуальном выступлении Ефимов Виталий поднялся на пьедестал почета, завоевав бронзу.

Поздравляем шумерлинских спортсменов и их наставника Дмитрия Комарова с успешным выступлением на республиканских соревнованиях!

Сайт город Шумерля

