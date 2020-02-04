4 февраля в Доме Правительства в торжественной обстановке состоялось вручение ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В своем выступлении перед участниками торжественного мероприятия врио Главы Чувашской Республики Олег Николаевпоблагодарил ветеранов за ратные, трудовые подвиги, большой вклад в воспитание подрастающего поколения, а также напомнил о важности сохранения памяти о Великой Победе.

«Только памятью сильна наша нация. Только памятью о тех людях, которые не жалея себя, сотворили этот День Победы, мы можем жить дальше. Тем более это очень важно в той ситуации, когда мы с вами являемся свидетелями неоднократных попыток искажения исторических моментов, исторической истины о роли советского народа в этой войне», – сказал Олег Николаев.

Он также отметил, что в этом году согласно Указу Президента России Владимира Владимировича Путина в России проходит Год памяти и славы. По поручению Президента РФ будет создан Центр архивных материалов, посвященных Второй мировой войне. Его задачей станет сохранение памяти о подвиге советских солдат.

Напомним, что за годы Великой Отечественной войны с территории Чувашии на фронт была мобилизована пятая часть населения республики – свыше 208 тысяч человек. Больше половины не вернулись домой.

«Мы все знаем, что эта война унесла очень много жизней. Это десятки миллионов людей. В этом числе, к сожалению, достаточно много людей, которые ушли из Чувашии. Нам важно помнить обо всех. И, конечно же, о вас – о тех людях, которых мы можем видеть, взять за руки. Чтим, гордимся вами и надеемся, что вы проживете долго для того, чтобы рассказать вашим детям, правнукам о правде тех дней. Чтобы вырастая, они могли гордиться событиями и своими предками», – заключил Олег Николаев.

В торжественном мероприятии приняли участие 12 ветеранов Великой Отечественной войны – участники боевых действий, труженики тыла, в том числе принимавшие участие в подготовке Сурского оборонительного рубежа.

С концертной программой для почетных гостей выступили учащиеся чебоксарской школы № 47 и дворца детского и юношеского творчества «Росток».

Ветераны поздравили врио Главы Чувашии с назначением, пожелали ему успехов, поблагодарили за оказанное внимание и заботу, рассказали о своем участии в работе по военно-патриотическому воспитанию.

«Очень важно, что доверие Президента России Владимира Путина оказано нашему земляку – Олегу Алексеевичу Николаеву. Надеюсь, что все поставленные главой государства задачи он выполнит, и наша республика будет одной из лучших республик нашей страны», – сказал труженик тыла, ветеран труда, заместитель председателя Президиума Совета ветеранов Ленинского района г. Чебоксары Валентин Соловьев.

Всего в течение Года памяти и славы юбилейными медалями будут награждены более 10 тысяч ветеранов, живущих в Чувашии. Награды ветеранам будут вручаться во всех муниципальных образованиях республики – как в торжественной обстановке, так и на дому.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики