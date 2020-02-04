В библиотеках города Шумерля были проведены тематические мероприятия посвящённые Сталинградской битве

История даёт нам немало примеров героических сражений 1941 — 1945 гг., поразивших весь мир. И среди них особое место занимает Сталинградская битва. Слово «Сталинград» не случайно вошло во все языки мира. Именно здесь, на Волжской земле, советские воины остановили бешеный натиск отборных дивизий Гитлера и тем самым переломили ход крупнейшей в истории человечества войны.

В библиотеках города Шумерля прошли тематические мероприятия.

2 февраля в городской библиотеке-филиале №3 им. М. Сеспеля в течение дня была представлена для посетителей выставка-реквием «Станет славой веком Сталинград!».

На выставке были представлены книги, повествующие о тех самых событиях, которые происходили в полуразрушенном Сталинграде в 1942 – 1943 годах. Вниманию читателей представлены документальные и архивные материалы, содержащие воспоминания советских военачальников Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского и других участников битвы в книге «Сталинград: уроки истории», Ю.Н. Лубченкова «100 великих сражений Второй мировой», А.В. Сульдина «Сталинградская битва. Полная хроника – 200 дней и ночей», а также художественные произведения очевидцев тех событий: В. Некрасова «В окопах Сталинграда», Ю. Бандарева «Горячий снег», В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба».

Дополнением к выставке является буклет «Сталинградская битва: факты и цифры», подготовленный заведующей библиотекой Е. А. Никитиной.

3 февраля в городской центральной библиотеке им. Г. Айги прошел урок мужества «Нам подвиг Сталинграда не забыть».

Библиотекарь Ирина Русскова рассказала ребятам об исторической битве, которая продолжалась 200 дней и ночей. С интересом ученики слушали о смелых, отважных шумерлинцах – участниках Сталинградской битвы: Я.Н. Волкове, А.И. Монахове, М.Н. Чубарове, В.Г. Рябове, А.С. Семенове, А.П. Ермишиной, А.Г. Котове.

Особый интерес у учащихся вызвал дневник А.С. Семенова, который он вел в годы Великой Отечественной войны. Ребятам зачитывали вслух отрывки из его дневника. В ходе мероприятия прозвучали стихотворения Р. Рождественского, А. Фадина, М. Львова.

В библиотеке была оформлена выставка-досье «200 дней и ночей Сталинграда».

4 февраля в городской библиотеке-филиале №4 им. В.В. Маяковского состоялся час истории «Двести огненных дней и ночей».

Библиотекарь познакомила слушателей — обучающихся средних классов — с ходом Сталинградской битвы, одной из героических страниц в истории нашего народа, о массовом героизме людей, проявивших в жестоком сражении самоотверженность, силу, волю, мужество. Рассказала о «босоногом гарнизоне» из двадцати подростков, бесстрашно действовавших против противника, сея панику среди захватчиков. А также познакомила с иллюстративным материалом о Мамаевом кургане — грандиозном скульптурном ансамбле, увековечившем подвиг героев Сталинградской битвы.

В мероприятиях приняли участие 65 человек.

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