Сегодня ночью горел так называемый «дом Павлова», расположенный в самом центре Шумерли, по улице Чайковского, 3

Совсем недавно наша газета писала об этом злополучном строении («Точку поставит компромисс», № 51 от 27.12.2019 г.), своим неприглядным видом портящем территорию жилого квартала рядом с городским парком.

Тогда мы рассуждали о судьбе частного строения, приводили в материале ответ администрации города о том, что только собственник обязан содержать свое владение в надлежащем виде, даже если он там не проживает… У собственника, по всей видимости, есть свое мнение на проблему, несколько отличающееся от мнения администрации.

Именно надеждой на компромисс между сторонами и заканчивался газетный материал. И вот сегодня пришло известие о пожаре. К счастью или к несчастью, пожарная машина приехала вовремя, пожар удалось локализовать. Только теперь злополучный дом с надворными постройками выглядит еще более печально — обгоревшим, жалким, никому не нужным…

Газета будет следить за развитием событий.