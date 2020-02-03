С 31 января по 3 февраля 2020 года в Саранске прошёл Чемпионат ПФО по дартс. «Мордовия Арена», где в эти дни проходили соревнования, встречала беспрецедентное количество спортсменов из Пермского края, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Кировской областей, из Республик Башкортостан, Чувашия, Мордовия.

В первый день, 31 января, после регистрации участников прошёл мини-турнир «501» «Случайные пары». Представитель МБУДО «Цент детского творчества» города Шумерля Легошин Сергей в паре с Васильевым Олегом (Башкортостан) занял 1 место. В командном турнире (играя за сборную Нижегородской области) Сергей внес весомый вклад в победу команды — команда Нижегородской области заняла 1 место.

Поздравляем Сергея с отличным выступлением и желаем дальнейших побед.

Сайт город Шумерля