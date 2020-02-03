Почта России открыла досрочную подписную кампанию на 2-е полугодие 2020 года по прежним ценам

Клиенты Почты России смогут подписаться на 2-е полугодие на более чем 800 развлекательных, политико-экономических, научных, детских и других профильных и популярных изданий по ценам 1-го полугодия. Акция для подписчиков стартовала 1 февраля и продлится два месяца.

Традиционно в этот период оформить подписку на любимые журналы и газеты можно во всех почтовых отделениях страны, а также онлайн на сайте podpiska.pochta.ru. В Чувашии в акции участвуют 5 республиканских и 11 районных изданий, также в «досрочный» каталог вошли федеральные издания.