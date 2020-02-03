Обучающиеся МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля стали участниками онлайн–трансляции Всероссийского открытого урока «Разбор полётов» от портала Проектория.

Спикерами урока «Разбор полётов» стали члены экипажа легендарного рейса U6 178 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, Яна Ягодина, Дмитрий Гончаренко. Благодаря уроку гимназисты узнали, что главное в работе командира воздушного судна, пилотов, бортпроводников, какие уроки они получили благодаря профессии?

СПРАВОЧНО:

Дамир Юсупов, командир воздушного судна А319/320/321, Герой России, обладатель нагрудного знака «Отличник воздушного транспорта» и ордена мусульман России «За заслуги»: «Самолет всегда взлетает против ветра. В этом случае подъемная сила больше. Так и в жизни: преодолевая препятствия и преграды, мы поднимаемся всё выше и выше. Поэтому не стоит бояться трудностей и преград. Никогда не сдавайтесь, идите вперед и достигайте своих целей».

Яна Ягодина, бортпроводник, обладатель Ордена мужества и нагрудного знака «Отличник воздушного транспорта»: «Безопасность пассажиров – приоритет в работе бортпроводника. Мы регулярно отрабатываем все возможные экстренные ситуации на тренажерах, умеем оказывать первую медицинскую помощь, даже роды готовы принять. Поэтому пассажир всегда может на нас положиться».

Дмитрий Гончаренко, бортпроводник, обладатель Ордена мужества и нагрудного знака «Отличник воздушного транспорта»: «Впечатление об авиакомпании создается в течение 90 секунд, когда пассажир заходит в самолет. Я убежден, что, если бортпроводник – профессионал, то он в силах создать в салоне такую обстановку, что у пассажира тут же поднимется настроение. Пусть даже ему пришлось пережить бессонную ночь перед полетом, или он боится летать, или просто пришел не в духе».

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