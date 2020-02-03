«Очень важно проводить такие системные целенаправленные мероприятия, конечно же, по сохранению и даже развитию языка, он должен развиваться. Поэтому надо сохранить понятия традиционных ценностей, культуру, традиции, тем самым побуждая людей изучать родной язык, чувашский язык, татарский, мордовский — достаточно в большом количестве представлены эти национальности в Чувашской Республике», — сказал он.

Николаев считает, что изучение родного языка будет способствовать сохранению национальных ценностей и традиций. «У нас республика национальная, но при этом многонациональная. В республике проживает больше 60% титульной нации — чувашей. Это достаточно большой процент и достаточно нетипичный для этой части Российской Федерации», — пояснил он.

Врио главы республики уточнил, что в Чувашии проживает более 120 национальностей. «При этом я не помню у нас проблем межнационального характера. Их просто не было никогда, и, в принципе, нашей республике это несвойственно», — отметил Николаев.

В 2020 году будет праздноваться 100-летие образования Чувашии. Основными площадками проведения 100-летия образования республики в Чебоксарах станут Певческое поле, территория монумента Матери-Покровительницы, Красная площадь, Чувашский государственный театр оперы и балета, ледовый дворец «Чебоксары Арена». Также в этом году в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Ульяновской области пройдут Дни чувашской культуры.

Источник https://tass.ru/obschestvo/7669699