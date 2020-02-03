Их детство пришлось на войну

Сегодня в Центре детского творчества г. Шумерли состоялось очередное мероприятие в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы. В этот раз внимание собравшихся было приковано к теме детей войны, к тем, кому пришлось взрослеть в невероятно тяжелых условиях.

Гостями мероприятия стали ветераны завода специализированных автомобилей Николай Михайлович Орешников и Лев Матвеевич Кузьмин, и это было не случайно. В эти дни они оба отмечают свой 85-летний юбилей. В их адрес прозвучало много добрых слов от имени городского Совета ветеранов, представителей профкома Шумерлинского завода спецавтомобилей, Центра детского творчества и других.

Ветераны заинтересовали собравшихся своими воспоминаниями о военных и послевоенных годах, пожелали детям хорошо учиться и вести здоровый образ жизни.

Ну, а дальше мероприятие продолжилось своеобразным чемпионатом по чтению повести Валентина Катаева «Сын полка».

Т. Александрова.