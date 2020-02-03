Врио главы Чувашии Олег Николаев не будет учитывать партийную принадлежность членов нового правительства

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев, который является членом партии «Справедливая Россия», сформирует правительство республики без учета партийной принадлежности министров.

«Когда мы говорим об исполнительной ветви власти, говорить про партийную составляющую не совсем правильно. Здесь абсолютно другой функционал, это строительство дорог, школ, обеспечение образовательного процесса, качественного здравоохранения и иных очень важных жизненных процессов», — сообщил он в интервью ТАСС.НА ЭТУ ТЕМУБиография врио главы Чувашии Олега Николаева

Николаев уточнил, что руководители региона и члены правительства прежде всего должны быть компетентными людьми в своих сферах. По мнению Николаева, членам нового правительства также необходимо уметь слаженно работать и быть открытыми к взаимодействию.

«Я настроен на то, чтобы именно в исполнительной власти работали люди, отвечающие таким требованиям. Чтобы они были способны реализовывать те важные задачи, которые перед нами ставит президент Российской Федерации [Владимир Путин], которые он сформулировал в своем майском указе и в послании [Федеральному собранию], соответствующим образом масштабировал и конкретизировал», — пояснил он.

По словам Николаева, руководитель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов взял обещание с врио главы Чувашии Олега Николаева работать в республике эффективно. «Пожелание было такое: „Так держать!“. [Взял с меня обещание], чтобы здесь тоже было соответствующее отношение и эффективность работы. Получил рекомендации доказать на этом посту свою способность эффективно трудиться, независимо от того, где трудиться», — уточнил он.

В ответ на вопрос о том, кого Николаев видит своим преемником в качестве главы комитета Госдумы РФ по делам национальностей, на должность которого он был назначен с 22 января 2020 года, врио главы Чувашии ответил, что это будет достойный руководитель. «Вопрос не в моей компетенции, но могу сказать, что во фракции „Справедливая Россия“ достаточно много достойных людей. И я уверен, <…> что комитет получит достойного руководителя», — заявил он.

Состав правительства республики

Николаев также отметил, что намерен критически посмотреть на состав правительства республики и его структуру. "Лично я намерен <...> серьезно посмотреть, критически, и на структуру правительства, и на его состав. Сейчас мы этим занимаемся, можно сказать, круглые сутки", — сказал он. Николаев добавил, что проводит анализ функционала органов исполнительной власти. «Общаюсь с теми людьми, которые занимают должности руководителей органов исполнительной власти. Намерен эту всю работу закончить в максимально короткие сроки», — уточнил он.

Врио главы Чувашии отметил, что воспринимает в этом вопросе действия президента России Владимира Путина как пример. «Он очень динамично принимает решения, говорит об этом, и тем самым показывает, что времени на раскачку у нас практически нет. Надо здесь и сейчас делать то, что необходимо, чтобы результат появился если не сегодня, то завтра», — пояснил он.

По словам Николаева, решение о том, кто из прежних членов правительства останется в нем, будет зависеть от многих факторов. Отвечая на вопрос о своих планах по участию в выборах главы республики в 2020 году, Николаев заявил, что говорить об этом еще рано. «Сейчас задача реализовать все те необходимые мероприятия в соответствии с поручением президента. <…> По выборам все процедуры начнутся с мая-июня, у нас есть еще три-четыре месяца для того, чтобы все это реализовать. А вот когда мы туда дойдем, когда эти все решения надо будет принимать, я вам обязательно скажу», — уточнил он.

Назначение врио

Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее Игнатьева исключили из «Единой России» после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Источник: https://tass.ru/politika/7668379



