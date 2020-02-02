Участковая социальная служба БУ «Социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии выступает в качестве службы поддержки семьи. Задача специалистов – выявить семейное неблагополучие и помочь справиться с возникшими трудностями на самом раннем этапе. На 1 января 2020 года на социальном патронаже состоят 104 семьи, в которых проживают 204 ребенка, а также 175 несовершеннолетних, совершивших правонарушения.

Работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в Ленинском районе г.Чебоксары ведется по 7 микрорайонам: «Центр», «Центр-1», «Завокзальный», «Лапсары», «Богданка», «Рябинка», «Новоюжный». Систематически специалистами участковой социальной службы в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации в течение отчетного периода осуществлялся совместный (с представителями субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) социальный патронаж семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, воспитывающих детей до 3 лет, входящих в группу риска в целях профилактики младенческой смертности от внешних причин. В 2019 году совершено 1725 выходов в социально опасные семьи, к несовершеннолетним, совершившим правонарушения – 1963, что в два раза больше показателей 2018 года. В 2019 году организовывались внеплановые и экстренные межведомственные рейды по семьям, находящимся в социально опасном положении – 92 рейда (охвачено 525 семей); в 2018 – 49 рейдов в 299 семей. Также в течение отчетного периода организовывались выходы в семьи по запросам субъектов профилактики :

а) учреждений здравоохранения по профилактике младенческой смертности и социального сиротства — 63,

б) правоохранительных органов – 74,

в) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 28.

Своевременно организовывалась профилактическая и реабилитационная работа с родителями и несовершеннолетними. Семьям, находящимся в социально опасном положении оказано 2755 услуг (в 2018 – 1296), несовершеннолетним правонарушителям — 3417 (в 2018 — 1467). Наиболее важной задачей специалистов участковой социальной службы являлась организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время. Так, в 2019 году было оздоровлено несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении – 65, оказано содействие в трудоустройстве 42 несовершеннолетним.

В 2019 году на социально опасные семьи разработано 136 индивидуальных программ реабилитации, на несовершеннолетних – 215.

В результате проведения активной и целенаправленной работы по профилактике безнадзорности и беспризорности специалистами участковой социальной службы Ленинского района г.Чебоксары было поставлено на учет – 43 семьи (в них 81 н/л), снято с учета – 57 (в них 95 н/л), в том числе по реабилитации — 33; поставлено н/л, совершивших правонарушение – 120, снято – 138, в том числе по реабилитации – 76.

Работа специалистов участковой социальной службы в 2020 году началась с рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении, так, с целью проведения профилактических мероприятий с 01 по 08 января 2020 года было охвачено 90 семей, в том числе 6 семей с детьми до 1 года, и 40 несовершеннолетних.

Первоисточник: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары