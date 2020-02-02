Строительство платной скоростной трассы «Москва – Казань» в Чувашии начнется в 2022 году. А в ближайшие два года ее будут проектировать. Об этом на совещании с главой Минтранса республики Александром Николаевым рассказал первый зампредседателя правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Игорь Астахов.



Завершить строительство трассы М-12 «Москва – Казань» планируется в 2027 году. На данный момент идут предпроектные работы, в том числе инженерные изыскания по оси трассы. Проектировщики решают, где именно строить путепроводы и транспортные развязки, чтобы обеспечить связь между населенными пунктами.



Протяженность платной трассы в Чувашии, ориентировочно, составит 94 км. Ранее сообщилось, что на территории региона она займет 89,3 км. Пройдет автодорога по шести районам, в том числе, через Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Канашский и Янтиковский районы.



Легковые автомобили будут ездить по новой трассе со скоростью 130 км/ч летом и 110 км/ч зимой. Категория автодороги предусматривает раздельные встречные потоки движения и развязки в разных уровнях. Построят платную трассу без светофоров, и за счет этого будет обеспечиваться высокая скорость движения. Уровень безопасности повысится за счет освещения, пешеходных надземных и подземных переходов, обеспечения карманов с накопителями, экодуков и зверопроходов, сообщает Минтранс Чувашии.

Сайт Шумерлинский район

