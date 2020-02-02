Назначен временно исполняющий обязанности руководителя АГ ЧР

- Возложить временное исполнение обязанностей Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики на Каргина Николая Юрьевича, первого заместителя Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики – начальника Управления внутренней политики.
- Администрации Главы Чувашской Республики обеспечить Каргину Николаю Юрьевичу доплату в размере разницы месячного денежного содержания Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики и первого заместителя Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики.
Комментарии: