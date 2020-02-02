В Чувашии в целях формирования благоприятного инвестиционного пространства, а также в помощь реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» сформирован Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимости.

В нем размещены сведения о свободных земельных участках, предназначенных для строительства жилья, реализации инвестиционных проектов и сельскохозяйственного производства, а также о свободных объектах капитального строительства для ведения бизнеса.

Ресурс постоянно пополняется новыми объектами. Так, в январе 2020 года в ресурсе размещены сведения о 2 земельных участках, предназначенных для многоэтажной жилой застройки в г. Чебоксары, 1 земельном участке для размещения объектов производственного, коммунально-складского назначения на территории д. Вутабоси Канашского района, а также об 1 объекте капитального строительства для ведения бизнеса в г. Чебоксары.

Таким образом, сегодня в ресурс включены:

— 365 земельных участков общей площадью 547 га для жилищного строительства и размещения объектов, предназначенных для создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития территорий;

— 246 участков общей площадью 11,8 тысяч га для ведения сельскохозяйственного производства;

— 454 объекта капитального строительства общей площадью 182,07 тысяч кв. м для ведения бизнеса.

Объекты, включенные в ресурс, можно приобрести по договору купли-продажи, получить в аренду либо на ином праве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о свободных земельных участках и объектах недвижимости республиканской и муниципальной собственности и ходе их освоения является открытой и доступной для широкого круга лиц. Ресурс размещен в сети «Интернет» на сайте Минюста Чувашии в баннере «Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества».

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