В выходные, 1 и 2 февраля, в столице Чувашии пройдёт третий этап Кубка России по ледовым автогонкам

Наш регион не первый год принимает автоспортивные состязания такого масштаба. Для участия в нынешних гонках заявлены спортсмены из 11 городов. Цвета чувашского флага будут защищать ведущие гонщики республики, в их числе — медалисты предыдущих этапов Даниил Слепов, Айрат Заргиров и Андрей Васильев.

Соревнования пройдут в зачётных классах «Свободный», «1400» и «1600». В субботу с 11.00 до 16.30 пройдут свободные тренировки, квалификационные и основные заезды участников. В воскресенье в 11.30 состоится торжественное открытие соревнований, сразу после которой начнутся заезды всех частников. В гонках примут участие автомобили «Рено Логан», представители семейства ВАЗ 2108—2115, а также машины с безнаддувным двигателем и рабочим объемом до 1600 см3.

Напомним, соревнования должны были пройти 19 и 20 января, но их перенесли из-за неустойчивого льда. Сейчас погода позволяет организовать гонки и Чувашская автофедерация приложила немало усилий для подготовки качественной трассы.

Следующие гонки на льду Чебоксарского залива должны пройти 8 и 9 февраля. На эту дату запланирован открытый чемпионат Чувашии, а в конце месяца должен состояться заключительный пятый этап Кубка России.



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