Волонтеры-медики Чувашии проведут Всероссийскую акцию «ОнкоПатруль», направленную на профилактику онкологических заболеваний

Добровольцы в сфере здравоохранения проведут Всероссийскую акцию «ОнкоПатруль», направленную на профилактику онкологических заболеваний. Она состоится впервые и будет приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака (отмечается 4 февраля).

Акция пройдет с 3 по 5 февраля 2020 года во всех 85 регионах России. Добровольцы проинформируют взрослое население страны о причинах развития онкологических заболеваний, их профилактике, своевременной диагностике и основах лечения.

В Чебоксарах 4 февраля в 14:00 на базе Республиканского клинического онкологического диспансера волонтеры-медики проведут информационно-просветительскую акцию для населения по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний совместно со специалистами Республиканского клинического онкологического диспансера. Затем добровольцы в сфере здравоохранения в 16:30 расскажут отдыхающим АО «Санаторий Чувашиякурорт» об особенностях онкологических заболеваний и их профилактике.

4 февраля в 13:00 на базе Республиканской детской клинической больницы пройдет мероприятие по проекту «Радость детства». В отделении детской онкологии и гематологии волонтеры-медики проведут анимационно-развлекательную программу для пациентов в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями.

Всероссийская акция «ОнкоПатруль» организована в рамках одноименной федеральной программы по профилактике онкологических заболеваний и онконастороженности, стартовавшей в апреле 2019 года по инициативе ВОД «Волонтеры-медики». Ее главная задача – формирование у россиян навыков самодиагностики, онконастороженности, понимания необходимости своевременного прохождения медосмотров и диспансеризации. Программа «ОнкоПатруль» рассчитана до 2022 года.

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