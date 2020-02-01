Есть в нашей жизни такие даты, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем ярче становится их величие. В этом году наша страна отмечает великую дату — 75 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками.

31 января в Центре детского творчества города Шумерля в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы прошел конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Школьники младших классов прочитали стихотворения о войне, о Победе, о тех людях — героях, которые в грозные годы войны являлись образцом смелости, доблести, мужества, стойкости и умения побеждать. Ребята серьезно готовились к конкурсу, подбирая произведения, волновались, читая наизусть любимые стихи о войне. Переживали за чтецов и зрители.

Оценивало конкурс жюри в составе: председателя жюри — Л.В. Григорьевой, председателя Совета ветеранов города Шумерля; членов жюри, представителей городского совета ветеранов: Л.И. Лермонтовой, М.А. Киселевой, Н.И. Базановой. Независимыми экспертами были также члены городского совета ветеранов Д.Д. Микулинская и Р.В. Нефедова.

Места среди школ распределились следующим образом: 1 место заняла МБОУ Гимназия №8 (стих Б. Окуджавы «Вобла» в исполнении Котковой Софьи и стихотворение «Про чучело огородное» в исполнении Иванова Максима); 2 место — у МБОУ СОШ №2 (со стихотворением Александра Твардовского «Рассказ танкиста» в исполнении Кушниренко Даниила и стихотворением Георгия Рублева «Памятник» в исполнении Витвиновой Елизаветы); 3 место – у МБОУ СОШ №1 (стих «Испуганный медвежонок» в исполнении Решновой Екатерины и стих «Ветер войны» в исполнении Вотякова Семена). Остальные конкурсанты получили сертификаты участников.

Организаторы надеются, что участвуя в таких мероприятиях, дети не будут забывать, что такое война, будут становиться добрее и ценить мирную жизнь!

Сайт город Шумерля

