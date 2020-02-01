«С любовью к первой» — так душевно устроители назвали театрализованное представление, состоявшееся в последний день января в школе № 1 и посвящённое 85-летию школы и открытию Года памяти и славы. Два этих события представились на школьной сцене единой сценарной канвой. Сегодняшний день школы органично перемежался с событиями давно минувших лет, а школа и ее обитатели стали главными героями всего действа. Пронизанный одновременно светлой грустью и торжественным пафосом литературно-музыкальный перфоманс вряд ли кого оставил равнодушным. А собрались в зале в этот пятничный вечер люди неслучайные: сегодняшние учителя и ученики школы, родители, выпускники прошлых лет, ветераны педагогического труда — все те, для кого школа № 1 дорога и любима. «Будьте первыми, выбрав первую!»- уверил всех собравшихся главный слоган вечера. Вечера, получившегося таким трогательным и торжественным одновременно.



















Ольга Дмитриева.