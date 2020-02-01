По графику – выездной прием населения
В течение первого полугодия 2020 года руководство республиканского Отделения Пенсионного фонда РФ проконсультирует жителей 6-ти районов Чувашии.
В Управлении ПФР в г. Шумерля выездной прием состоится 11 февраля. В этот день прием будет вести группа под руководством заместителя управляющего Отделением ПФР по Чувашской Республике Л.Г. Борисовой.
Желающие получить консультацию могут заблаговременно обратиться в Управление ПФР в г.Шумерля (межрайонное) либо записаться на прием по телефону 2-33-65.
УПФР в г.Шумерля Чувашской Республики – Чувашии (межрайонное)
Комментарии: