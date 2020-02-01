01 Фев

Руководство республиканского Отделения Пенсионного фонда РФ проконсультирует жителей 6-ти районов Чувашии

По графику – выездной прием населения

В течение первого полугодия 2020 года руководство республиканского Отделения Пенсионного фонда РФ проконсультирует жителей 6-ти районов  Чувашии.

В Управлении ПФР в г. Шумерля выездной прием состоится 11 февраля. В этот день прием будет вести группа под руководством заместителя управляющего Отделением ПФР по Чувашской Республике Л.Г. Борисовой.

Желающие получить консультацию могут заблаговременно обратиться в Управление ПФР в г.Шумерля (межрайонное) либо записаться на прием по телефону 2-33-65.

УПФР в г.Шумерля Чувашской Республики – Чувашии (межрайонное)

Автор записи: admin

Похожие записи '

01 Фев

Администрация города Шумерля активно работает в части реализации Указа Главы Чувашской Республики «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»

Администрация города Шумерля активно работает в части реализации Указа...

01 Фев

В Центре детского творчества прошло очередное мероприятие в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в городе Шумерля, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

31 января в Центре детского творчества прошло очередное мероприятие в...

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *